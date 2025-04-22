Из-за возгорания в воинской части во Владимирской области сдетонировали боеприпасы

Пожарные пытаются потушить пламя, которое вспыхнуло на складе боеприпасов при воинской части во Владимирской области. Из-за возгорания уже произошло не менее двух взрывов. Об этом сообщил телеграм–канал Readovka.

Ранее уже сообщалось, что в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области прогремел мощный взрыв. После этого в небо поднялся густой столб черного дыма. Стало известно, что в воинской части, которая находится рядом с населенным пунктом, загорелся склад боеприпасов. Пожар привел к детонации взрывчатых веществ.

«Очевидцы сообщают о разлетающихся от эпицентра осколках, рекомендуя друг другу не выходить на открытые участки», — указал микроблог.

К тушению пламени уже приступили как штатные пожарные расчеты воинской части, так и представители МЧС. По утверждению Министерства обороны, пока обошлось без пострадавших. Уже создана комиссия, которая будет разбираться в причинах возникновения возгорания. Должностных лиц, которые будут признаны виновными, привлекут к ответственности.

Ранее уже сообщалось, что дым от этого пожара наблюдают в Сергиевом Посаде, который находится почти в 50 км от места ЧП. Из близлежащих населенных пунктов эвакуируют людей, их вывозят в безопасное место.