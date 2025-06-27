Пожарные тушат возгорание склада со стройматериалами в Подмосковье

В Московской области зафиксирован крупный пожар. Он вспыхнул в деревне Шелепино и охватил склад, в котором хранятся строительные материалы. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в ночь на 27 июня.

«В деревне Шелепино загорелся склад со строительными материалами на 1,5 тыс. квадратах», — указано в микроблоге.

Ликвидацией пожара занимаются 57 специалистов, ими задействована 21 единица техники. По имеющимся данным, им уже удалось локализовать пламя, теперь огнеборцы заняты окончательной ликвидацией открытого горения.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья направили в Систему-112 более 80 тыс. обращений о пожарах в 2025 году. Эта система в Московской области играет одну из ключевых ролей в борьбе с пожарами, поскольку обеспечивает быстрый прием вызовов и координацию экстренных служб.