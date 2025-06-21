Пожарным удалось спасти трех человек во время возгорания многоэтажки в Электростали

В подмосковном городе Электросталь вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. При ехавшим на возгорание пожарным удалось спасти жизни трех человек, об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Московской области.

ЧП произошло в пятницу, 20 июня. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 18.45, а уже в 19.00 прибывшим на место расчетам удалось локализовать горение на площади в 30 кв. м. Пожар случился в квартире на первом этаже. Огнеборцам пришлось выручать людей, которые находились на третьем этаже. При помощи лестницы они спустили на землю трех человек.

Окончательно потушить пожар получилось в 20.03. К его ликвидации было привлечено 15 человек, их усилия были поддержаны участием четырех единиц техники.

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в подмосковном поселке Куровское. Во время ЧП погибло пятеро детей. Предварительная версия причины возгорания — короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки сети. То есть, к пожару могло привести одновременное использование нескольких мощных электроприборов. Однако окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.