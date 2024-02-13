Пожару на крыше многоэтажки в Анапе присвоили 4 уровень сложности

Огонь в 11-этажном доме в Анапе охватил мансарду, крышу и перекинулся на квартиры верхнего этажа. SHOT сообщает, что пожару присвоен четвертый ранг сложности.

Крупный пожар в краснодарском городе не могут потушить уже несколько часов. Началось все с возгорания на мансарде, но вскоре пламя охватило уже 1000 квадратных метров кровли. Спасатели эвакуируют жильцов. МЧС сообщает о спасении 440 человек, включая 112 детей. Некоторые успели выбраться самостоятельно и записали видео страшного инцидента.

Спасатели подтверждают, что пострадал один человек. По предварительной информации из Сети, в травмы получил лифтер. В момент возгорания он был на чердаке. Его извлекли из опасной зоны и передали медикам: у мужчины отравление продуктами горения и ожоги тела (1-2%). Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Жители сообщают, что сначала слышали звук хлопка, а потом увидели на крыше полыхающий огонь. Для эвакуированных людей оперативно развернули пункты временного размещения.

Ранее в Сети сообщили о пожаре в многоэтажке Анапы. Там же опубликовали и фото ЧП.