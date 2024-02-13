В Анапе вспыхнула крыша многоэтажного дома

Огонь стремительно охватил мансарду, а затем и кровлю 11-этажного дома в Анапе. О происшествии пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на источник в Сети.

В интернете очевидцы опубликовали ролик, на котором запечатлели полыхающую крышу многоэтажного дома на Объездной улице. Видно, как пламя охватило мансарду и крышу, быстро перекидываясь по площади. На тот момент огонь занял уже 1000 квадратных метров.

Экстренные службы работают на месте возгорания. В тушении пожара участвуют 70 пожарных при поддержке 22 единиц техники.

Фото: [ скрин из видео Baza ]

Всех жильцов успели эвакуировать. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Видео происшествия публикует Baza.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье по факту смерти мужчины в пожаре возбудили уголовное дело.