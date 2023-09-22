Пожару в торгово-офисном здании в Щелково присвоили третий ранг сложности, сообщило РИАМО . Тушение осложняется тем, что внутри находятся легковоспламеняемые предметы, в том числе офисная техника, пластик и деревянные перегородки.

На месте работают семьдесят пять пожарных и двадцать шесть единиц техники. На месте дежурит скорая медицинская помощь. Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар начался рано утром в пятницу. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В здании рухнула мансарда.

Ранее сообщалось, что некоторым арендаторам удалось спасти личные вещи и оборудование из пожара в торгово-офисном центре.