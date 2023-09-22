Некоторые арендаторы успели вынести свои вещи и оборудование из горящего здания в Щелково

В Щелкове семьдесят пять пожарных продолжают тушить крупное возгорание в торгово-офисном здании в Советском переулке. По данным РИАМО , некоторым арендаторам удалось вынести из горящего бизнес-центра собственные вещи и оборудование.

Одна из местных жительниц, которая снимала в здании помещение под студию маникюра, рассказала, что рано утром ей стали позвонили клиентки и сообщать о случившемся. Девушка приехала на место и успела вынести из своего кабинета мебель, лампы и другое оборудование.

Также известно, что некоторые арендаторы успели вынести газовые баллоны.

Пожар начался рано утром в пятницу. Огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. В здании обрушилась мансарда. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Судя по кадрам с места происшествия, центральную площадь Щелково и ближайшие улицы заволокло густым дымом.

Ранее жительница Щелково, которая арендовала помещение в торгово-офисном центре под гончарную мастерскую, рассказала, что не успела спасти дорогостоящее оборудование.