Пожилая женщина погибла при пожаре в квартире в Истре

Этим утром в одной из квартир в микрорайоне Малая Истра произошел пожар, в результате погибла пожилая женщина, сообщает издание Regions .

По данным очевидцев, возгорание случилось в пять часов тура. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар.

Погибшая женщина, вероятно, отравилась продуктами горения. Как рассказал пожарный Максим Касатов, при подобных ЧП можно за секунду потерять сознание и погибнуть, именно поэтому при обнаружении возгорания нужно постараться как можно быстрее покинуть помещение.

Ранее крупный пожар произошел на складе матрасов в Московкой области.