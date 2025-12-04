Пожилая жительница Башкирии получила ожог во время лечения в местной больнице

В Ишимбае Республики Башкортостан произошел тревожный медицинский инцидент: 77-летняя пациентка получила серьезный ожог во время пребывания в местной больнице. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Mash Batash.

Согласно опубликованным данным, пожилая женщина обратилась за медицинской помощью в связи с ухудшением самочувствия. После обследования врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства — операции по удалению пупочной грыжи. Однако после проведенной манипуляции у пациентки на спине обнаружился крупный ожог.

По информации, предоставленной родственниками пострадавшей, представители медицинского персонала объяснили произошедшее возгоранием провода во время проведения анестезии. В публикации цитируется объяснение анестезиолога, который связал появление ожога с загоревшимся проводом.

Министерство здравоохранения Башкортостана оперативно отреагировало на инцидент. Представители ведомства сообщили, что в настоящее время проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

В рамках расследования медицинское оборудование, использовавшееся во время операции, было направлено на специальную экспертизу для выявления возможных технических неисправностей или нарушений правил эксплуатации.

Инцидент привлек внимание общественности к вопросам безопасности пациентов в медицинских учреждениях и качеству контроля за состоянием медицинской техники. Проверка должна установить, что именно привело к травмированию пациентки и были ли соблюдены все необходимые протоколы безопасности во время хирургического вмешательства.

