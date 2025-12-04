В Якутии чиновник умер во время игры в волейбол

Фото: [ Школа №10 открылась в Королеве после капремонта/Медиасток.рф ]

В Якутии произошел трагический инцидент во время спортивного мероприятия. В селе Ытык-Кюель 3 декабря скоропостижно скончался глава Черкеха Андрей Семенов. 57-летний чиновник упал замертво прямо во время игры в волейбол, сообщил портал SakhaLife.

Мужчина пришел в местный спортзал, чтобы принять участие в товарищеском матче с жителями в рамках спартакиады ветеранов. В какой-то момент он внезапно почувствовал себя плохо и упал на пол.

На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, но врачи не смогли спасти пострадавшего и констатировали смерть.

По предварительной информации, причиной смерти стал «разрыв вены». Точные медицинские обстоятельства трагедии, включая возможные фоновые заболевания, устанавливаются. По факту гибели чиновника проводится проверка.

Ранее сообщалось, что врачи в Якутске спасли трехлетнего мальчика, проглотившего монеты.