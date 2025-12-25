Пожилая жительница Москвы пострадала от укуса собственной экзотической змеи

В столице произошел неординарный случай: жительница Москвы, 50-летняя коллекционерка пресмыкающихся, была укушена редкой ядовитой змеей прямо в собственной квартире. Инцидент произошел зимой, когда голубая куфия, обычно содержащаяся в террариуме, сумела сбежать и атаковала свою хозяйку, укусив ее за ногу, пишут в Telegram-каналах.

Яд этой рептилии, обитающей в Юго-Восточной Азии, редко приводит к летальному исходу, но способен вызывать серьезные осложнения. Он может провоцировать нарушения свертываемости крови и тяжелые системные аллергические реакции, которые требуют незамедлительной медицинской помощи.

Пострадавшую оперативно доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи провели необходимую детоксикацию организма и курс антигистаминной терапии, после чего состояние пациентки стабилизировалось, и ее выписали для дальнейшего наблюдения дома.

Как сообщается, сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно и не держит обиды на своего питомца. Единственным напоминанием о необычном происшествии остается выраженный синяк в месте укуса. Этот инцидент в очередной раз напоминает о потенциальных рисках, связанных с содержанием в домашних условиях экзотических и опасных животных.

