Самолет из Бали не долетел до Мельбурна из-за неадекватного пассажира

Самолет с пассажирами, летевший из Индонезии в Австралию, развернулся во время полета из-за неадекватного поведения мужчины. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел вечером, 31 марта. Рейс Бали — Мельбурн с 200 пассажирами развернулся во время полета над океаном, чтобы вернуться в аэропорт вылета Денпасар в Бали.

Как пояснил экипаж, один из пассажиров стал дебоширить: оскорбил персонал, а также попытался открыть одну из дверей, ставя под угрозу жизни людей.

Мужчину задержали после прибытия в воздушную гавань. Никто не пострадал. Мотивы дебошира не уточняются. Также неизвестно, находился ли он в состоянии опьянения.

Также канал сообщал, что 1 апреля самолет с 17-ю сотрудниками ООН экстренно сел в Сомали. Судно не смогло выпустить передние шасси, но посадку удалось совершить благополучно. Никто не пострадал.

Ранее была названа причина отмены прямых авиарейсов Москва – Новокузнецк.