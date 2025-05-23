Пожилой рыбак в Бурятии попал в реанимацию после удара током в 10 тыс. вольт

В Бурятии с рыбалки в отделение интенсивной терапии был экстренно доставлен мужчина, получивший удар током в 10 000 вольт. Как сообщил телеграм-канал SHOT, несчастный случай произошел на реке Темник, в Селенгинском районе. Увлеченный рыбной ловлей мужчина отправился на рыбалку с товарищем, чтобы отметить свое 66-летие.

Пожилой человек, вероятно, неверно оценил расстояние и, размахивая своей семиметровой удочкой, случайно зацепил высоковольтную линию, обеспечивающую электроэнергией Монголию от Гусиноозерской ГРЭС.

В результате мощного поражения электрическим током рыбак потерял сознание. Его госпитализировали с обширными ожогами, покрывающими 70% тела. Врачи борются за его жизнь, оценивая его состояние как критическое.

Ранее сообщалось, что несчастный случай с летальным исходом произошел с заслуженным артистом РФ Нефедовым.