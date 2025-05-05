Пожилой турист пропал в Башкирии во время сплава на катамаране

В Белорецком районе Башкирии организованы поисковые мероприятия в связи с исчезновением 69-летнего туриста, сорвавшегося с катамарана. По данным Госкомитета РБ по ЧС, инцидент произошел на реке Малый Инзер, где группа из Свердловской области, не зарегистрированная должным образом, совершала сплав.

В состав группы входило 12 человек, все они — жители Свердловской области. Передвижение осуществлялось на трех катамаранах, информацию об этом опубликовало ведомство в социальной сети «ВКонтакте».

Несчастный случай произошел после прохождения Айгирских порогов: пожилой мужчина потерял равновесие и оказался в воде. Несмотря на попытки товарищей помочь, быстрое течение реки унесло его.

Группа обратилась к спасателям, которые незамедлительно приступили к поисковой операции. По словам участников сплава, в момент падения мужчина был экипирован спасательным жилетом и защитной каской.

Ранее сообщалось, что малярия унесла жизнь российского туриста после отдыха в Африке.