Пожилой водитель на Hyundai сбил 15-летнюю девушку на переходе у трассы Челябинск — аэропорт

Серьезное ДТП с участием ребенка произошло утром в пятницу, 5 декабря, на оживленной трассе, ведущей от Челябинска к аэропорту. По информации областного управления ГИБДД, 73-летний водитель автомобиля Hyundai ix35 совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил портал 74.ru .

Инцидент случился в 7:50 на участке, проходящем через Красноармейский район близ деревни Круглое. После столкновения пострадавшую подростка с травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Местные жители указывают, что это происшествие — закономерный результат многолетнего игнорирования властями опасной ситуации на данном участке.

«Там нет света ни ночью, ни утром, нет лежачих полицейских, дорога широкая, и там даже знака пешеходного перехода не увидеть. Администрация Баландинского поселения никак не способствует решению этого вопроса», — заявила изданию жительница деревни Круглое Анна.

По словам очевидцев, отсутствие нормального освещения и средств принудительного снижения скорости делает этот пешеходный переход крайне опасным, особенно в зимние утренние и вечерние часы. Жители неоднократно обращали внимание местной администрации на частоту аварий в этом месте, однако их сигналы, судя по всему, остались без внимания. Теперь вопрос безопасности инфраструктуры вновь поднят ценой здоровья ребенка.

