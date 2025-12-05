В Челябинске троллейбусная деталь влетела в кроссовер

ЧП с участием общественного транспорта произошло в Челябинске. На Свердловском проспекте у движущегося троллейбуса № 12 сошли токоприемники, что привело к необычному и опасному инциденту.

Как сообщил читатель 74.RU Сергей, графитовая вставка от штанги, зацепившись за контактный провод, «как из катапульты» вылетела на проезжую часть. Снарядом она попала прямо в лобовое стекло автомобиля Nissan X-Trail, пробила его и оказалась в салоне. Находившаяся за рулем 46-летняя женщина-водитель, по счастливой случайности, не пострадала.

В пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус» подтвердили факт инцидента и заявили, что «проводится служебное расследование». Там же подчеркнули, что «владельцу автомобиля будет возмещен ущерб в соответствии с действующим законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика».

По данным городской Госавтоинспекции, ДТП было официально зарегистрировано.

«35-летний водитель троллейбуса „Синара“ допустил обрыв токоприемника, в результате чего Nissan под управлением 46-летней женщины получил механические повреждения. Пострадавших нет», — заключили в ведомстве.

