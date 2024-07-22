Пожилых людей и детей переселили из села Оргет в Якутии из-за природного пожара

Все уязвимые категории людей были выселены из села Оргет в Якутии. К таким категориям отнесли детей, беременных женщин и стариков. Их переселили в безопасное место, которому не угрожает природный пожар. Об этом сообщил Валерий Николаев, руководитель Верхневилюйского района, в своем Telegram-канале.

По его утверждению, природный пожар на якутской территории раскинулся по площади в 5727 гектаров. Он уже в шести километрах от села Оргет.

«Принято решение беременных женщин, людей с инвалидностью, людей с болезнями, связанными с органами дыхания, пожилых и детей переселить в безопасное место», - указал он.

Сейчас с огнем борются 47 человек, их усилия подкреплены пятью единицами техники. Николаев призвал жителей улуса прийти на помощь к спасателям и присоединиться к борьбе с пожаром.

Ранее сообщалось, что строительство моста через Лену в Якутии еще больше приблизилось. Глава республики Николаев при разговоре с президентом Путиным презентовал ему мастер-план строительства переправы. Тот в ответ ему сказал, что общался по этому поводу с министром финансов.