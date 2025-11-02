Пожизненно осужденный лидер банды черных риелторов требует компенсацию за «затянувшееся правосудие»

Александр Мазур, основатель преступной группировки, занимавшейся завладением квартир через убийства, подал иск о компенсации морального вреда. Причиной для требований послужила, по его мнению, чрезмерная длительность судебных процессов по его делу.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал 112, общая продолжительность судебных разбирательств в отношении Мазура составила 6,5 лет. Несмотря на то, что в 2017 году преступник получил пожизненный срок и был этапирован в колонию в Мордовии, он продолжил участвовать в судебных процессах. Именно затягивание этой процедуры стало основанием для требования 300 тыс. руб.

Суд частично согласился с доводами осужденного, признав, что сроки судопроизводства действительно были нарушены. Однако в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. В итоге судебным решением с государства в пользу Мазура была взыскана компенсация в размере 70 тыс. руб.

