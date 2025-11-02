Пожизненно осужденный лидер банды черных риелторов требует компенсацию за «затянувшееся правосудие»
Лидер банды черных риелторов Мазур потребовал 300 тысяч за «медленный суд»
Александр Мазур, основатель преступной группировки, занимавшейся завладением квартир через убийства, подал иск о компенсации морального вреда. Причиной для требований послужила, по его мнению, чрезмерная длительность судебных процессов по его делу.
Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал 112, общая продолжительность судебных разбирательств в отношении Мазура составила 6,5 лет. Несмотря на то, что в 2017 году преступник получил пожизненный срок и был этапирован в колонию в Мордовии, он продолжил участвовать в судебных процессах. Именно затягивание этой процедуры стало основанием для требования 300 тыс. руб.
Суд частично согласился с доводами осужденного, признав, что сроки судопроизводства действительно были нарушены. Однако в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. В итоге судебным решением с государства в пользу Мазура была взыскана компенсация в размере 70 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что в Турции нашли мертвым основателя криптобиржи Thodex, осужденного на 11 тыс. лет.