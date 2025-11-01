В турецкой тюрьме найден мертвым основатель криптобиржи Thodex, приговоренный к 11 тысячам лет лишения свободы

Тело Фарука Фатиха Озера, основателя обанкротившейся криптобиржи Thodex, обнаружено в одиночной камере тюрьмы строгого режима в городе Текирдаг. По информации телеканала NTV, прибывшие на место сотрудники проводят все необходимые процедуры. Обстоятельства инцидента тщательно расследуются.

Напомним, что всего несколько месяцев назад, в сентябре 2023 года, суд вынес Озеру беспрецедентно суровый приговор — 11 196 лет тюрьмы. Его признали виновным в масштабном мошенничестве, создании преступного сообщества и отмывании денег.

Крах его платформы Thodex в 2021 году стал одним из самых громких в криптоиндустрии: после банкротства биржи Озер скрылся из страны и был задержан в Албании.

Несмотря на экстрадицию в Турцию и представленные доказательства, основатель Thodex до конца отрицал свою вину. По оценкам следствия, деятельность его организации нанесла ущерб тысячам инвесторов на сотни миллионов турецких лир.

Ранее сообщалось, что рабочий обнаружил тело женщины у железнодорожных путей в Восточном Гарлеме.