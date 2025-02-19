Права иностранных юрлиц по решению суда приостановили в аэропорту Шереметьево

По заявлению Минтраса России московский арбитражный суд до 31 декабря 2025 года приостановил корпоративные права иностранных компаний TPS Avia Holding Inc и Sandy Investments Ltd в отношении «Междунаодной компании «ТПС Авиа Холдинг Лтд», входящей в структуру «Шереметьево».

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы суда. Иск по решению судьи Арбитражного суда Московской области был удовлетворен полностью. Напомним, что само исковое заявление от Минтранса России поступило в суд 27 января, и уже на следующий день его приняли к рассмотрению. Иностранные компании зарегистрированы на Кипре.

Напомним, ранее стало известно о том, что задержанный в аэропорту «Шереметьево» Марк Фогель и осужденный за наркотики вылетел в США.