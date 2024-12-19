Правоохранители Абхазии объявили план перехват после перестрелки в парламенте

Экстренные меры были приняты абхазскими правоохранителями после того, как в парламенте произошла стрельба. Был введен в действие план-перехват, об этом объявило Министерство внутренних дел Абхазии, слова его представителей привело РИА Новости.

Правоохранители Абхазии предприняли чрезвычайные меры после того, как парламенте республики произошла стрельба. Стрелявший скрылся, приняты экстренные меры по его задержанию.

«Объявлен план-перехват. Усилены посты ГАИ по трассе Псоу-Ингур, так же контролируются зоны государственных границ», — указали журналистам.

Ранее стало известно, что стрельба произошла во время заседания, на котором депутаты рассматривали возможность полного запрета майнинга криптовалюты. Во время обсуждения законопроекта произошла ссора, во время которой один из парламентариев открыл стрельбу по другим людям. Один депутат был ранен, другой скончался от полученного ранения.