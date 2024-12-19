Стала известна причина стрельбы в парламенте Абхазии

В абхазском парламенте проходило заседание о возможности полного запрета майнинга в республике. Ожесточенные споры вокруг этой темы привели к стрельбе. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты, ссылаясь на информированный источник, рассказали о том, что в здании парламента проходило заседание по поводу возможности полного запрета майнинга на территории республики. Именно этот процесс считают причиной дефицита электроэнергии. Депутат Адгур Харазия поддержал такой запрет.

«Кан Кварчия назвал это популизмом. Затем произошла ссора, и Харазия стал палить во все стороны», — указано в статье.

Первая же пуля попала в депутата Вахтанга Голандзию, и только после этого Кварчия был ранен. Голандзия от полученной раны скончался. Харазия скрылся с места преступления, теперь его разыскивают правоохранители.

Ранее появлялись сообщения, что власти Абхазии попросили Россию поставлять республике электроэнергию бесплатно на протяжении 2025 года. Они затребовали бесплатный социальный переток электричества на общую мощность в 327 млн кВт/ч.