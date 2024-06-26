Правоохранители Дагестана задержали шутника, заявившего про скорую перестрелку в Махачкале

Неудачная шутка стала причиной полицейской операции, которая развернулась вчера вечером в столице Республики Дагестан. Рискованно пошутившего мужчину уже задержали. Об этом сообщили представители дагестанского министерства внутренних дел в своем телеграм-канале.

Вчера вечером девушкам, которые сидели на скамейке в районе Университетской площади, прохожий посоветовал покинуть это место, поскольку здесь якобы вскоре начнется перестрелка. После этого одна из девушек сообщила об этом факте правоохранителям. Вслед за этим силовики начали проведение полицейской операции, чтобы предотвратить стрельбу. В итоге мужчина, который заявил о готовящейся перестрелке, был задержан.

«Эти девушки, в каком бы формате я ранее не выразился, шуточном формате, они не так поняли и не так донесли», - свалил на девушек всю вину шутник.

Ранее правоохранители пообещали, что по итогам терактов в Дагестане проведут проверки спортзалов и секций смешанных единоборств. Их проинспектируют на предмет наличия в них возможных представителей радикальных исламских течений, а также участников «спящих» ячеек.