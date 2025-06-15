Правоохранители Химок пресекли деятельность наркоторговца

В Подмосковье сотрудниками правоохранительных органах была найдена целая плантация конопли, которая затем продавалась желающим через закладки. Об этом сообщил телеграм-канал «Типичные Химки».

Полиция задержала мужчину, который создал у себя дома целую наркоплантацию. При обыске обнаружено 374 куста конопли, банки с семенами, силиконовые формы и удобрения. Там же находилось все для расфасовки уже готового наркотика: пакеты, различная упаковка, а также весы. При помощи нескольких мобильных телефонов злоумышленник поддерживал контакты с партнерами по нелегальному бизнесу.

Правоохранители установили, что наркобарон не только выращивал запрещенные растения и фасовал их. Он также самостоятельно сбывал их с помощью организации закладок. Пакетики с марихуаной маскировались под камни и раскидывались в определенных местах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за создание нарколаборатории в бане. Злоумышленник создал подпольное производство в Домодедово, у него было изъято порядка 70 кг мефедрона. За это он был отправлен в СИЗО на время следствия.