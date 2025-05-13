В Подмосковье задержали мужчину за создание нарколаборатории в бане

Мужчина, организовавший нарколабораторию в бане на территории своего загородного дома в Домодедово, был заключен под стражу по решению суда. В ходе обыска у него изъято свыше 70 кг мефедрона. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Москвы, гражданин России обвиняется в незаконном распространении наркотиков в особо крупных масштабах.

Как сообщили в ведомстве, запрещенные вещества были конфискованы и изъяты из незаконного оборота. Подсудимый приобрел их с целью последующей продажи. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Принимая во внимание позицию прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов, суд вынес постановление о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ярославле задержали пару за незаконное выращивание конопли.