Правоохранители Москвы расследуют убийство чернокожей женщины в Южном Медведково

Следственный комитет России ведет дело об убийство чернокожей женщины в Москве. Сейчас криминалисты заняты установлением ее личности. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

В московском районе Южное Медведково была найдена убитая чернокожая женщина. Ее тело обнаружили рядом с ногтевым салоном-студией. Неподалеку от этого же места расположен хостел.

«Правоохранители пока не смогли установить личность иностранки — у нее не было при себе паспорта. Предварительно, девушка погибла от удара ножа в сердце», — указал микроблог.

К делу привлекли Следственный комитет РФ и криминалистов. Они пытаются получить хоть какую-то информацию о погибшей, чтобы идентифицировать ее.

Ранее сообщалось, что в Московской области спустя пять лет нашли родителей, убивших годовалого сына. Убийство было совершено на Кубани, после чего супруги переехали в Подмосковье. Пару задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.