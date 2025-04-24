В Подмосковье пару задержали после расправы над нежеланным сыном

В Московской области спустя пять лет задержали супружескую пару, совершившую расправу над годовалым сыном на Кубани. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по Краснодарскому краю.

Пожилой мужчина обратился в полицию, заявив, что с 2020 года не видел внука. Его мать под разными предлогами мешала их свиданиям. Тогда у пенсионера закрались подозрения, что с его внуком что-то случилось.

Однако сама пара успела уехать из Краснодарского края в Подмосковье еще до того, как в полицию поступило заявление.

Пару задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На допросе родители признались, что задушили годовалого сына в городе Крымске, закопав тело. Поступок также объяснили тем, что хотели развлекаться и не могли содержать ребенка.

Паре было предъявлено обвинение. До окончания расследования они пробудут в СИЗО.

Ранее сообщалось, что молодой парень ранил родителей и сестру в Белгородской области.