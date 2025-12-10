Правоохранители начали изучать обстоятельства возможного нападения на школьницу в Краснодаре

Правоохранительные органы Краснодара проводят доследственную проверку по факту возможных домогательств в отношении 15-летней школьницы, о котором стало известно из социальных сетей. Как сообщили в городском управлении МВД, официальное заявление от пострадавшей или ее представителей в полицию не поступало, однако информация, получившая публичный резонанс, взята в работу.

Поводом для служебной проверки стал пост в Telegram-канале, опубликованный от лица матери подростка. Женщина утверждает, что вечером 8 декабря ее дочь, направлявшаяся в магазин, стала объектом приставаний со стороны незнакомого мужчины преклонного возраста. По ее словам, злоумышленник попытался затащить девочку в свой автомобиль, но ситуацию предотвратили оказавшиеся рядом прохожие, позволив школьнице вырваться и убежать.

В УМВД подчеркнули, что все обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены. По итогам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в нем.

Ранее сообщалось, что мужчина потрогал блогершу Карпову за ягодицы в московском метро и поплатился.