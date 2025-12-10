В Москве задержали мужчину, который домогался блогерши в метро

Столичная полиция выявила личность мужчины, который совершил непристойные действия в отношении известной блогерши прямо во время съемок. Инцидент произошел, когда Ксения Карпова, видеоблогер с аудиторией около 300 тыс. подписчиков, снимала контент в общественном месте.

Как сообщили в Telegram-каналах, неизвестный во время съемок намеренно задел блогершу за ягодицы, позволив себе физический контакт. После этого он позволил себе провокационную реплику в адрес пострадавшей: «В полицию пойдешь?». Этот вызов побудил Карпову не оставлять происшествие без последствий.

Поскольку весь инцидент был зафиксирован на камеру, Ксения Карпова обратилась с заявлением в правоохранительные органы и также опубликовала запись в своих социальных сетях. Благодаря видеодоказательствам личность подозреваемого была быстро установлена. На данный момент мужчина был вызван в отдел полиции для проведения допроса и дачи объяснений.

