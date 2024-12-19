СК назвал экс-замминистра обороны Булгакова создателем преступной группы

Бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков создал и возглавлял преступную группу, которая занималась хищениями. Так считает следствие по делу генерала, эту точку зрения привело РИА Новости.

По мнению следователей, генерал армии Булгаков на посту замминистра сколотил целый преступный коллектив, который подчинялся ему.

«Установлено, что Булгаков с целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу», — указали журналистам.

Правоохранители заявили, что генерал привлек к данной деятельности как знакомых ему людей, так еще и неустановленных лиц. Следствие по данному делу все еще продолжается. Установлено, что похищенные средства Булгаков переводил на счет своей жены. По этой причине все средства на данном расчетном счете могут быть конфискованы.

Сам Булгаков называет «страшной ошибкой» предъявленное ему обвинение. Об этом он заявил во время заседания суда, когда ему в очередной раз продлили срок содержания в СИЗО.