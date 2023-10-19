Появились кадры из дома музыканта Стаса Намина под Истрой, где произошло двойное убийство

Главное следственное управление СК России по Московской области и прокуратура региона опубликовали кадры с места убийства двух человек под Истрой.

По данным SHOT, убитые пожилая женщина и ее тридцатилетний внук — сын и теща основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина.

На кадрах показана обстановка дома в деревне Крюково, где произошло преступление. На месте работают следователи. Также опубликованы фотографии комнат с разбросанными вещами.

Подозреваемый в двойном убийстве задержан. По данным СМИ, им оказался старший сын композитора. В настоящее время, пишут журналисты, мужчину проверяют на наркотики.

Фото: [ пресс-служба Главного следственного управления СК России по МО ]

Ранее сообщалось, что ход расследования данного дела взяла на контроль Истринская городская прокуратура.