Появились кадры из дома музыканта Стаса Намина под Истрой, где произошло двойное убийство
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Главное следственное управление СК России по Московской области и прокуратура региона опубликовали кадры с места убийства двух человек под Истрой.
По данным SHOT, убитые пожилая женщина и ее тридцатилетний внук — сын и теща основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина.
На кадрах показана обстановка дома в деревне Крюково, где произошло преступление. На месте работают следователи. Также опубликованы фотографии комнат с разбросанными вещами.
Подозреваемый в двойном убийстве задержан. По данным СМИ, им оказался старший сын композитора. В настоящее время, пишут журналисты, мужчину проверяют на наркотики.
Фото: [пресс-служба Главного следственного управления СК России по МО]
Ранее сообщалось, что ход расследования данного дела взяла на контроль Истринская городская прокуратура.