Правоохранители опровергли информацию о применении силы в отношении главреда URA.RU

В ходе проведения оперативных действий в екатеринбургском офисе издания URA.RU, сотрудники силовых структур не применяли силу в отношении главного редактора Дианы Козловой, сообщил ТАСС в правоохранительных органах.

Это заявление опровергает предыдущие сообщения URA.RU о применении силы к Козловой во время обысков.

Представители правоохранительных органов подчеркивают, что сведения о применении силы к главреду не соответствуют действительности и квалифицируются как дезинформация.

Напомним, утром 5 июня в редакции издания в Екатеринбурге прошли обыски, в результате которых были задержаны трое сотрудников. Согласно информации источника, причиной для проведения оперативных мероприятий могло послужить мартовское задержание бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в передаче служебной информации из ежедневных отчетов изданию.

После допроса в качестве свидетеля, сотрудник URA.RU Сергей Бодров был отпущен домой, о чем сообщил ТАСС его адвокат Георгий Краснов.

Ранее редакция URA.RU прокомментировала связь с полицией и иноагентами.