Правоохранители опровергли информацию о применении силы в отношении главреда URA.RU
ТАСС: правоохранители опровергли информацию о применении силы к главреду URA.RU
Фото: [Медиасток.рф]
В ходе проведения оперативных действий в екатеринбургском офисе издания URA.RU, сотрудники силовых структур не применяли силу в отношении главного редактора Дианы Козловой, сообщил ТАСС в правоохранительных органах.
Это заявление опровергает предыдущие сообщения URA.RU о применении силы к Козловой во время обысков.
Представители правоохранительных органов подчеркивают, что сведения о применении силы к главреду не соответствуют действительности и квалифицируются как дезинформация.
Напомним, утром 5 июня в редакции издания в Екатеринбурге прошли обыски, в результате которых были задержаны трое сотрудников. Согласно информации источника, причиной для проведения оперативных мероприятий могло послужить мартовское задержание бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в передаче служебной информации из ежедневных отчетов изданию.
После допроса в качестве свидетеля, сотрудник URA.RU Сергей Бодров был отпущен домой, о чем сообщил ТАСС его адвокат Георгий Краснов.
Ранее редакция URA.RU прокомментировала связь с полицией и иноагентами.