Правоохранители опровергли сведения о задержании редактора URA.RU

Правоохранительные органы не задерживали редактора URA.RU Игоря Сергеева, он проходит в качестве свидетеля по уголовному делу. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от правоохранителей. Ранее редакция URA.RU заявила, что силовики провели задержание регионального редактора Сергеева.

«Факт задержания опровергаю, сотруднику редакции организован привод для проведения с его участием следственного действия. Сейчас он находится в статусе свидетеля», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что МВД России задержало сотрудников своего ведомства за утечку данных телеграм-каналу Baza. Полицейские предоставляли посторонним лицам информацию, полученную ими в ходе исполнения служебных обязанностей. Указанные сведения впоследствии публиковались. Все это привело к обыскам в редакции и аресту полицейских.