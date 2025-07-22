Сотрудников полиции задержали за утечку информации телеграм-каналу Baza

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники правоохранительных органов, предоставившие конфиденциальные данные телеграм-каналу Baza, были взяты под стражу.

В рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ст. 286 УК РФ) полиция провела обыски в офисе Baza и дома у главреда Глеба Трифонова, которого доставили на допрос.

В ходе обысков были изъяты компьютеры, документы и другие материалы. СК РФ сообщил, что обыски также прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Предварительное расследование установило, что сотрудники УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли посторонним лицам информацию, полученную ими в ходе исполнения служебных обязанностей. Указанные сведения впоследствии публиковались.

Ранее адвокат Мирзоев заявил, что действия против Baza — попытка давления на неугодные СМИ.