Правоохранители пресекли деятельность этнической банды, нападавшей на жителей Саратова

В Саратове силовые структуры нанесли удар по деятельности молодежной преступной группировки «Агафоновские», которая, по данным правоохранителей, длительное время держала в страхе одноименный микрорайон города. Видеозаписи с операцией по задержанию фигурантов появились в ряде федеральных телеграм-каналов.

Как следует из опубликованных кадров, сотрудникам ФСБ удалось задержать как минимум трех предполагаемых участников ОПГ в возрасте 19, 20 и 23 лет. После доставки в управление ведомства с ними были проведены следственные действия. Операция проводилась в рамках уголовного дела о злостном хулиганстве, возбужденного региональным следственным управлением СКР.

Поводом для возбуждения дела стало жестокое избиение 46-летнего мужчины и его 15-летней дочери. Как уточнили в прокуратуре, конфликт вспыхнул после того, как отец попытался защитить ребенка от нападок со стороны агрессивно настроенных молодых людей.

При обысках у задержанных было изъято значительное количество банковских карт, что указывает на возможные новые эпизоды преступной деятельности, в том числе мошенничества.

Ситуация в микрорайоне получила публичный резонанс после письма матери пострадавшей девочки.

«С несовершеннолетними и их законными представителями инспекторами ПДН проводятся профилактические мероприятия. Ситуация находится на контроле», — ранее сообщали в ГУ МВД по региону.

По словам женщины, в Агафоновке «орудует банда подростков», которая принуждает сверстников оформлять на себя кредитки и микрозаймы.

