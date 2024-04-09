Правоохранители Приморья поймали насильника, сбежавшего из колонии строгого режима

Мужчина был осужден на 19 лет лишения свободы. Он не захотел отбывать такое долгое наказание и сбежал из колонии. После его поимки суд вынес решение об аресте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

Злоумышленник был осужден в 2021 году на 19 лет лишения свободы по двум статьям: домогательство и изнасилование.

«Будучи осужденным, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, совершил побег из ФКУ ИК-20», - заявили по этому поводу в пресс-службе.

Бежавший был схвачен, суд вынес постановление об его аресте. Теперь срок отбывания наказания у преступника будет увеличен.

Ранее сообщалось, что жителю Ступино назначили наказание за убийство знакомого. Он зарезал своего приятеля после того, как тот оскорбил его супругу. За это он получил 7 лет колонии строгого режима.