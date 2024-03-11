Правоохранители Приморья задержали преступную группу, похитившую и ранившую человека

Трое мужчин в Дальнереченске избили и похитили человека. Вдобавок они прострелили ему ногу, а затем удерживали потерпевшего в плену. Все преступники были задержаны, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в Дальнереченске в феврале этого года. Трое мужчин, в возрасте 26, 27 и 36 лет напали на четвертого. К 41-летнему потерпевшему было применено насилие, ему даже прострелили ногу из огнестрельного оружия. Затем его вывезли в поселок Восток, где заперли в бане и там насильно удерживали.

«Следователями задержаны все фигуранты состоявшегося похищения человека с огнестрельным ранением его в ногу в Дальнереченске», - заявили по этому поводу в СУ СК РФ.

Отмечается, что двое подозреваемых ранее уже имели судимость, за убийство и за насилие в отношении представителя власти. В отношении всех фигурантов уже возбуждено уголовное дело.

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