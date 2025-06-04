Правоохранители проведут проверку высказываний блогера Щепихина на предмет экстремизма

Министерство внутренних дел проведет проверку блогера Арега Щепихина на экстремизм. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По утверждению представителей министерства, в рамках проверки на экстремизм будут назначены несколько экспертных исследований. В то же время Ахмед Дудаев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации назвал благом для блогера то задержание, которое было проведено на Ярославском вокзале. До него могли добраться сотни мусульман, которых он оскорбил своими высказываниями. Он добавил, что действия росгвардейцев при задержании не были особо жесткими.

«А мы прекрасно знаем, к каким вышибаниям дверей прибегают правоохранительные органы при таких обстоятельствах», — указал Дудаев.

Он также назвал Щепихина «разжигателем межнациональной и межконфессиональной розни».

Ранее Дудаев заявил, что Арег Щепихин является преступником. Он якобы систематически и открыто пропагандирует этнические чистки, нацизм, оскорбления религиозных чувств, а также придерживается экстремистских убеждений и говорит о намерении совершить сексуальное насилие над несовершеннолетними.