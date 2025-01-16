Правоохранители провели обыски в штаб-квартире российской IT-компании SpectrumData

Сотрудники правоохранительных органов провели в Екатеринбурге обыски в штаб-квартире российской IT-компании SpectrumData, известной своим приложением для проверки автомашин. Об этом рассказало издание РБК.

Изначально информация об обысках в офисах SpectrumData появилась у телеграм-канала Mash. Он же заявил, что поводом для этих мероприятий стало разглашение персональных данных. Никакого официального подтверждения либо опровержения этих данных пока не поступило. Представители фирмы говорят, что обыски были, но не комментируют ситуацию. Они говорят, что сначала необходимо во всем разобраться. Есть сведения, что деятельность организации на некоторое время парализована.

SpectrumData является известной компанией в IT-сфере, ее клиентами числятся многие банки и страховые фирмы. Среди ее разработок есть приложение «Автокод профи», с помощью которого можно узнать об официальной истории автомобиля.

Ранее сообщалось об обысках руководства сразу трех предприятий, которые были задействованы в выполнении госзаказа в оборонной сфере. Дирекцию заводов подозревают в причастности к мошенничеству на крупную сумму.