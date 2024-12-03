Семь человек арестовали после рейда в бывшем «Мутаборе»

Лефортовский районный суд Москвы вынес решения об административных арестах для семи лиц за нарушение общественного порядка в клубе Arma (прежний «Мутабор»), сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

К ответственности привлечены И. Шумбасов, И. Самохвалов, Е. Матвеев, В. Филимонов, Е. Королев, М. Хайруллин и В. Куллу. Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Составленные протоколы о нарушения показали, что указанные граждане совершили административное правонарушение, которое проявилось в явном пренебрежении к обществу и сопровождалось использования нецензурной лексики в общественном месте.

Ранее сообщалось, что правоохранители ворвались в столичный ночной клуб «Арма» (бывший «Мутабор», где была в прошлом году была скандальная голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой). Людей положили в буквальном смысле лицом в пол и стали обыскивать.