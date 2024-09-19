Правоохранители проверяют экс-заместителя главы Брянской области

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале, что инициировал проверку в отношении своего бывшего заместителя Александра Петроченко, который отвечал за вопросы общественной и экономической безопасности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Господин Богомаз намекнул на возможные коррупционные нарушения. Он отметил, что никому не позволено нарушать закон, вне зависимости от занимаемой должности и статуса.

Он также подчеркнул, что Брянская область занимает лидирующие позиции по уровню доверия граждан к правительству и борьба с коррупцией ведется на любом уровне в полной координации с силовыми структурами.

Ранее сообщалось, что заседание по делу о банкротстве Блиновского перенесли.