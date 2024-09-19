Заседание по делу Блиновского перенесли для уточнения его местонахождения

Заседание по делу о банкротстве мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского перенесли на 17 октября для уточнения его местонахождения, сообщило РИА Новости.

Заявление о признании Блиновского банкротом поступило в суд 26 июня. Кредитором выступает ПАО «Сбербанк России», сумма требований составляет более 7,5 млн руб.

В четверг, 19 сентября, Арбитражный суд Ярославской области рассматривал обоснованность данного заявления. Сам Блиновский на заседании отсутствовал.

Судья Виктория Белякова обратила внимание на противоречивые данные о местонахождении Блиновского: он числится в розыске, но при этом проходит контрактную службу в армии.

Представитель Блиновского заявил, что, согласно его информации, Блиновский находится на службе, а сведения о его задержании неверны.

Ранее сообщалось, что блогера Елену Блиновскую не выпустили из СИЗО после жалобы.