Правоохранители Санкт-Петербурга провели рейд на проверку мигрантов

В ночь на Новый год в центре Санкт-Петербурга правоохранительные органы, включая полицию и ОМОН, организовали спецоперацию, направленную на проверку мигрантов. Об этом сообщил портал «Фонтанка».

Сотрудники проверяли у иностранцев наличие необходимых документов. Те, у кого были проблемы с регистрацией, провели праздничную ночь в полицейских участках.

Также сообщается, что полиция проводила проверки документов у водителей. Помимо этого, стражи порядка выявляли наличие у автомобилистов запрещенных веществ и оружия.

Ранее сообщалось, что детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка с апреля 2025 года.