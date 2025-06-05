Правоохранители скрутили главного редактора URA.RU во время обысков

В ходе проведения следственных мероприятий в офисе URA.RU к главному редактору Диане Козловой были применены силовые методы. По информации издания, сотрудники следственной группы скрутили Козлову и в данный момент адвокат занимается организацией медицинского освидетельствования для своей клиентки.

Также издание сообщило о задержании корреспондента свердловского филиала Сергея Бодрова. Редактора свердловского отделения Дениса Аллаярова доставили к зданию Следственного комитета по Свердловской области, однако, несмотря на это, адвокатам было отказано в доступе к нему. Сообщается, что его удерживали в автомобиле СК почти час.

Предметом интереса следствия являются источники, предоставившие информацию о криминальных инцидентах, произошедших в Свердловской области.

Ранее сообщалось, что российского паралимпийца Антона Федулова избили из-за конфликта на дороге в Твери.