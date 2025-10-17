Правоохранители в Азии нанесли удар по сети работорговцев, похищавших девушек для скам-центров

В странах Юго-Восточной Азии прошла масштабная операция против преступной сети, занимавшейся торговлей людьми и созданием мошеннических скам-центров. Как передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, силовым структурам удалось задержать ключевых организаторов.

Преступники похищали девушек из разных стран, в том числе из России, и принуждали их к работе в кол-центрах, занимающихся финансовым мошенничеством. Задержанным предъявили обвинения по целому ряду статей, включать торговлю людьми, мошенничество и покушение на убийство.

В результате скоординированных действий правоохранители освободили множество потерпевших, которых планировали продать в рабство. В Камбодже задержали пятерых женщин, руководивших схемой онлайн-мошенничества. Параллельно в Мьянме военные подразделения отправились в горные районы для проведения спецпроверок и поиска соучастников преступной группы.

Ранее сообщалось, что жертва торговли людьми в Мьянме оказалась участницей шоу «Голос».