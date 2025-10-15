Жертва торговли людьми в Мьянме оказалась участницей шоу «Голос»

В трагической истории жительницы Белоруссии, ставшей жертвой торговли людьми в Мьянме, появились новые подробности. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT, 26-летняя девушка, проданная на органы, оказалась участницей популярного телешоу «Голос».

Установлено, что Вера родом из Минска. Привлеченная объявлением о работе моделью в Бангкоке, она отправилась в Таиланд. Однако вместо модельной карьеры девушка попала в трудовое рабство в скам-центр в Мьянме. В ее обязанности входило общение с мужчинами на онлайн-платформах с целью выманивания денег для дальнейшего перевода мошенникам.

Напомним, связь с Верой была утеряна 4 октября. Впоследствии родственникам девушки сообщили, что она была убита, а ее органы проданы. Тело жертвы сожгли.

