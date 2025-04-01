Правоохранители во Франции начали новое расследование против Ле Пен

Во Франции власти начали новое расследование в отношении политика Марин Ле Пен, которая уже была осуждена судом. По утверждению правоохранителей, Ле Пен высказывала угрозы в адрес судей и критиковала их решение. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По мнению французских правоохранителей, после того как был оглашен приговор в отношении Ле Пен, она стала угрожать судьям, которые рассматривали ее дело.

«Новое расследование было начато после того, как угрозы были направлены в адрес судей парижского уголовного суда, которые в понедельник приговорили Ле Пен к пятилетнему лишению права участвовать в выборах», — указали журналисты.

Политик якобы угрожала судьям после того, как был оглашен приговор, вслед за этим она допускала на них нападки в социальных сетях. По этому поводу уже высказался французский премьер-министр Франсуа Байру. Он счел неприемлемой критику судебного решения.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен отказалась смиряться с приговором суда, однако подчеркнула, что не собирается просить о помиловании у французского президента. Она планирует подать апелляцию. Даже несмотря на приговор политик не намерена завершать карьеру.