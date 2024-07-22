Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва ТЦ в Апшеронске

После взрыва газа и обрушения торгового центра в Апшеронске следователи возбудили уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Представители Следкома сообщили, что взрыв газа произошел в торговых павильонах по улице Ворошилова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - указано в микроблоге.

Сейчас следователи проводят проверку данного ЧП, выясняя степень разрушения здания, количество и характер травм у пострадавших, а также возможные причины взрыва.

Ранее появились сообщения, по которым взрыв в Апшеронске привел к обрушению строительных конструкций в ТЦ на площади в 100 квадратных метров. Затем на трети этого места возник пожар, который был оперативно ликвидирован. По данным спасателей, от инцидента пострадали 14 человек.