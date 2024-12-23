Правоохранители задержали хирурга, после косметической операции у которой ослепла женщина

Правоохранители задержали в Москве пластического хирурга Екатерину Лонскую. После ее операции ослепла на оба глаза 46-летняя женщина. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Лонская прооперировала в клинике «Клазко» супругу президента Федерации еврейских общин Александра Бороды. Она сделала ей блефаропластику, то есть подтяжку век. Пациентка пролежала в клинике целую неделю, хотя обычно послеоперационный период занимает всего два дня. По итогам операции женщина полностью ослепла, после чего ей пришлось пройти через несколько операций уже в Италии. Там ей вернули зрение только на один глаз, причем на 30%.

«По факту оказания небезопасных услуг завели уголовное дело. Теперь Лонскую задержали», — указал микроблог.

Ранее сообщалось о задержании в Подмосковье двух человек, которые вместе ограбили пенсионерку в Павловском Посаде. Женщина вколола пострадавшей укол, после которого та должна была заснуть. Ее сын в это время был занят похищением драгоценностей. Правоохранители уже изъяли часть украденного имущества.