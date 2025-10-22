Суд в Петербурге приостановил дело об убийстве девушки после отправки обвиняемого на СВО

Окружной военный суд в Санкт-Петербурге принял решение приостановить производство по резонансному уголовному делу об убийстве 18-летней местной жительницы. Основанием для такой меры послужило направление фигуранта дела, Александра Морозова, в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил портал «78».

Как следует из материалов дела, трагический инцидент произошел в ночь на 31 мая. Морозов, будучи в состоянии аффекта из-за решения своей невесты прекратить отношения, нанес девушке множественные ножевые ранения. После этого подозреваемый был задержан правоохранительными органами.

Решение суда было принято несмотря на возражения сторон обвинения. Адвокаты, представляющие интересы потерпевших, а также государственный обвинитель выступали за продолжение судебного разбирательства, однако их ходатайства не нашли поддержки у суда. Таким образом, расследование дела будет заморожено на неопределенный срок.

